Giro di Reggio Calabria, la crono-tabella e le strade che portano al traguardo | MAPPE 

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Scivola via veloce il countdown verso il weekend che porta al ritorno del Giro Ciclistico della Città Metropolitana di Reggio Calabria dopo 11 anni di assenza. La “Grande Classica del Sud” ritorna domenica 16 aprile con partenza da Riace alle ore 12:00 e arrivo a Reggio Calabria previsto per le ore 16:00 circa.

Consultando la crono-tabella in calce all’articolo è possibile scoprire l’orario del passaggio dei ciclisti dal proprio paese. Un orario, ovviamente, variabile in base alla media km/h mantenuta dal gruppo. Ad esempio: con la media più veloce presa in considerazione, quella dei 43 km/h, l’arrivo è previsto alle 15:51; con l’andatura media di 41 km/h l’arrivo è previsto alle 16:02: con l’andatura più lenta di 39 km/h il traguardo verrà tagliato alle 16:14 circa.

A proposito di traguardo. Il Giro arriverà nel cuore della città, e di conseguenza anche nelle fasi più calde della corsa, percorrendo la SS 18, poi via Santa Caterina d’Alessandria e Via Vittorio Veneto, all’arrivo su Viale Roma un cambio di rotta repentino per immettersi sul Lungomare “Italo Falcomatà” e rettilineo finale che porta all’altezza dell’Arena dello Stretto.