Reggio Calabria, auto elettrica si ferma in mezzo alla strada: centro storico nel caos | FOTO LIVE

Traffico totalmente in tilt questa sera nel centro storico di Reggio Calabria, precisamente nell’area di piazza Indipendenza con pesanti ripercussioni sul Lungomare per un guasto ad un’auto elettrica che stava percorrendo via Vollaro, la salita che costeggia il Miseo da piazza Indipendenza al corso Garibaldi. Il mezzo, guidato da un giovane forestiero che ha ricevuto l’auto elettrica a noleggio, si è improvvisamente bloccato in mezzo alla strada indicando un generico problema di elettronica. Impossibile accendere l’auto, metterla in moto ne tantomeno muovere il volante per accostarla “di peso”. Intorno al mezzo si è radunato un piccolo capannello di curiosi mentre gli automobilisti si sono dovuti ingegnare per sgattaiolare via dall’ingorgo tra slalom improbabili in un contesto in cui ormai ogni tipo di senso di marcia non aveva più senso di esistere.

A pochi metri di distanza, per una sorta di karma della tradizione, la sfilata delle auto d’epoca dell’automobile club di Reggio Calabria con decine di vetture risalenti a 60 e 70 anni fa che continuano a marciare regolarmente dando bella mostra di ciò che rappresentano, e cioè del periodo più entusiasmante per le conquiste tecnologiche e per lo sviluppo industriale dell’occidente.