Reggio Calabria, il grande show delle auto d’epoca per la festa della donna | FOTO

Grande spettacolo questa sera a Reggio Calabria per un raduno di auto d’epoca che ha incantato i passanti sul centralissimo Corso Garibaldi in occasione della Festa della Donna. Nel cuore della città hanno sfilato ben 76 Fiat 500 e altre auto d’epoca che nel pomeriggio erano partite da Villa San Giovanni per questo importante evento realizzato in occasione della ricorrenza dell’8 marzo per mandare un messaggio contro la violenza sulle donne.

Intervistato ai microfoni di StrettoWeb, il responsabile del Club Fiat 500 Italia coordinamento di Reggio Calabria, Enzo Polimeni, ha affermato che questo pomeriggio c’è stato un “nuovo raduno per le Fiat 500 che è arrivato alla IX edizione, il concentramento è stato alla Perla dello Stretto a Villa San Giovanni. L’evento ha avuto un enorme successo e nonostante la giornata lavorativa abbiamo registrato 76 Fiat 500 e auto d’epoca. Le auto hanno marciato da Villa San Giovanni, proseguendo poi sulla Statale 18, Catona, Gallico e Archi e poi siamo arrivati a Piazza Italia dove ci ha atteso e dato il benvenuto il sindaco f.f. Paolo Brunetti. Lo slogan di noi cinquecentisti è ‘dire no alla violenza sulla donne’. Per Fiat 500 Italia coordinamento di Reggio Calabria lo slogan di quest’anno è ‘bellezza in 500 in tour 2023’ e siamo arrivati alla V tappa dall’inizio dell’anno e proseguiremo fino alla fine dell’estate in tutta la provincia di Reggio Calabria e Vibo Valentia”.