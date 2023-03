Ponte sullo Stretto, Recupero: “traguardo di unità e progresso”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il Referente provinciale della Lega Reggio Calabria, Franco Recupero, si unisce al Commissario Lega Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno, nell’esprimere “entusiasmo e sostegno per il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Svolta storica, l’opera, promossa da Matteo Salvini e dalla Lega, rappresenta un simbolo di unità e sviluppo per l’Italia, contribuendo al progresso socio-economico e alla coesione territoriale tra Sicilia e Calabria”.

Recupero sottolinea “l’importanza dell’impegno di Salvini e della Lega nel portare avanti un progetto che comporterà numerosi vantaggi per i cittadini e per l’intera nazione. Il Ponte sullo Stretto di Messina incarna una visione di un’Italia più unita e competitiva, caratterizzata dallo sviluppo sostenibile e dall’innovazione tecnologica. Un progetto quello del ponte sullo stretto che oltre ad essere di straordinaria imponenza, comporterà una eccezionale ricaduta occupazionale in un territorio abbastanza gravato dalla forte disoccupazione. In conclusione, il Referente provinciale della Lega Reggio Calabria ringrazia “Matteo Salvini e conferma il pieno sostegno all’opera che rappresenta un passo fondamentale per il rafforzamento della coesione territoriale e lo sviluppo economico del nostro Paese”.