Italia-Ucraina al Granillo: le FOTO in diretta

E’ cominciato il match del Granillo tra Italia e Ucraina Under 21, gara che vede gli azzurrini tornare a Reggio Calabria dopo oltre 20 anni. Prima del fischio d’inizio, come di consueto, i due inni nazionali, che l’Ucraina ha cantato con la propria bandiera addosso. Da segnalare la chiassosa presenza di tanti bambini sugli spalti, presenti soprattutto in Gradinata. Hanno urlato più volte il nome di Fagioli, stella della squadra, nonché accompagnato con un’ovazione i nomi di Pierozzi e Fabbian, gioiellini della Reggina.

A corredo dell’articolo tutte le prime immagini della partita, dall’ingresso in campo a inni e foto di gruppo. E c’è già il primo gol: 1-0 per gli azzurri con l’incornata di Lovato.