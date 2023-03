La notte azzurra del Granillo si conclude in festa: l’Italia batte l’Ucraina per 3-1

StrettoWeb

Una festa in questi giorni, una festa ad inizio gara, una festa durante e una festa anche alla fine, lieto. Il ritorno dell’Italia al Granillo coincide con una vittoria. A Reggio Calabria finisce 3-1: decisivo Colombo, in grado di segnare due bellissimi gol, da attaccante vero, dopo il momentaneo pari ucraino. Gli oltre 8 mila del Granillo, tra cui migliaia dalle Scuole Calcio di Calabria e Sicilia, apprezzano e applaudono.

La partita. Grande intensità da ambo le parti, non sembra una amichevole. La gara si sblocca nella prima parte, con il colpo di testa di Lovato su corner su cui il portiere ospite non è preciso. L’Italia gestisce, è attenta, non rischia granché e prova ad affondare ogni tanto, guidata dall’eleganza di Fagioli, stella della serata e omaggiato dal pubblico, coi bambini sugli spalti a gridare spesso il suo nome. Nella ripresa, però, l’Ucraina pareggia con Kashchuk, sorprendendo la difesa azzurra e l’ex amaranto Turati, non precisissimo.

Non è, questo, un momento negativo, però. No, perché è qui che inizia lo show personale di Lorenzo Colombo. Il 2-1 è bellissimo: dopo la traversa da zero metri di un compagno, lui raccoglie al limite dell’area, stoppa e va di collo, incrociando alla destra del portiere. Non sazio, poi, in contropiede, incorna alla perfezione di testa un assist dalla sinistra, prendendosi l’ovazione del Granillo all’uscita dal campo. L’ovazione è anche per Pierozzi e Fabbian, a cui il c.t. Nicolato concede l’ultimo scampolo di gara.