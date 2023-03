Italia-Ucraina al Granillo, c’è anche mister Inzaghi: le sue parole su Fabbian e Pierozzi

StrettoWeb

Capatina al Granillo anche per mister Inzaghi, in questi giorni impegnato con il ritiro della Reggina in vista della trasferta di venerdì sera a Genova. Il tecnico amaranto ha parlato ai microfoni della Figc all’intervallo del match tra Italia e Ucraina Under 21. Non poteva mancare il suo pensiero su Pierozzi e Fabbian, dal Granillo con gli amaranto al Granillo con gli azzurri: “sono felice per loro – ha detto – ma se lo sono meritati. Uno giocava in primavera, l’altro in Lega Pro, sono venuti a Reggio con tanta voglia di fare. Hanno fatto un campionato straordinario e vederli ora in Nazionale è motivo di grande orgoglio”.

Poi un appunto su Fagioli: “è di Piacenza come me, gli faccio i complimenti per il salto che ha fatto, già dall’anno scorso, e ora è alla Juve”, E aggiunge: “è una bella Nazionale e siamo ottimisti per il futuro. Quando si veste questa maglia non esistono amichevoli, ci si vuole sempre mettere in mostra. La squadra fa ben sperare. In Italia a volte siamo pessimisti, ma io penso che nei prossimi anni ci divertiremo perché vedo questo ragazzi. C’è voglia, sono bravi. In questi ultimi anni la B ha avuto coraggio nel farli giocare. Coi giovani serve pazienza, aspettarli quando sbagliano qualche partita. Ho allenato i giovani e farlo è straordinario”.

Sul suo passato in azzurro (qui fece doppietta nel 2004, l’ultima volta della Nazionale A al Granillo): “quando ho smesso la cosa che più mi è mancata è l’inno. Io poi ho avuto la fortuna di vincere il Mondiale, emozioni fantastiche e che rimpiango”.