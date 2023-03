Italia-Ucraina, al Granillo in 8 mila! E ci sono tante Scuole Calcio da Calabria e Sicilia | FOTO

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Sono oltre 8 mila i tifosi presenti al Granillo per Italia-Ucraina Under 21. Un numero che sembrava più basso, in base alle informazioni iniziali e alle presenze sugli spalti dei primi minuti. Poi, però, l’impianto reggino ha cominciato a riempirsi piano piano, incrementato tantissimo dalla presenza delle Scuole Calcio. Non solo dalla Calabria, ma anche dalla Sicilia.

E’ questa l’immagine più bella che offre questa sera Reggio Calabria, città che ritrova l’azzurro dopo 20 anni nonché quel clima di festa che ha accompagnato le gare della Nazionale in passato. E il clima di festa non può che partire dai più piccoli, che hanno assiepato i gradoni con bandiere, sciarpe, palloncini e tanto chiasso. Quel sano e rumoroso chiasso che da queste parti mancava da un po’.