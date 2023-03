Italia-Ucraina, il c.t. Nicolato: “abbiamo sentito il calore della gente di Reggio Calabria”

StrettoWeb

“Con questi ragazzi anche l’aspetto dell’ambiente è importante. Credo che loro abbiano ripagato in qualche modo la presenza” dei tifosi sugli spalti. “Abbiamo sentito il calore della gente”. Così il c.t. dell’Italia Under 21 Nicolato al termine della gara tra gli azzurrini e l’Ucraina, terminata 3-1. Sulla gara: “il risultato mi soddisfa, ma in generale tutto. A mio avviso è stata una partita bella, intensa, con qualche piccolo errore tecnico. C’è stata personalità, qualità. L’abbiamo resa più facile di quello che pensavamo, poi 5 su 11 non stanno attualmente giocando nei club, non era facile”.

“Ci sono dei ragazzi che meritano attenzione, in questi anni di mia gestione abbiamo avuto la soddisfazione di aver visto esordire quasi 20 giocatori in Nazionale maggiore. I punti fermi per gli Europei? No, al momento, li sceglieremo al momento opportuno”.