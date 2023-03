Il Genoa è troppo forte, la Reggina limita i danni: al Ferraris è 1-0, decide Coda

Finisce qui! Il Genoa batte la Reggina 1-0. L’ultima occasione è per la Reggina ed è la più clamorosa degli amaranto, con la spizzata di Fabbian per Canotto, che prova la giocata col pallonetto, ma Martinez si supera e manda in angolo. Al triplice fischio il portiere è il più festeggiato: ha salvato un risultato.

Il Genoa ora concede e la Reggina comincia a rendersi pericolosa. Palla in profondità per Menez, che serve al centro Hernani, ma il suo piattone è del portiere. Però era fuorigioco.

E’ finito il primo tempo di Genoa-Reggina. 1-0 il parziale, con il gol di Coda. Compatta dietro ma poco pungente davanti, la squadra di Inzaghi, che dopo il gol però va in bambola e i rossoblu vanno a nozze in contropiede, sprecando il raddoppio.

36' - GOL GENOA, CAMBIA IL MATCH!

Cambia il match, il Genoa va in vantaggio. Coda punisce la Reggina al primo tiro in porta. Errore di Majer in disimpegno, parte il contropiede rossoblu: Sturaro serve Coda, che va in porta e incrocia col sinistro, battendo Colombi che nulla può. La squadra amaranto stava tenendo bene, ma il Genoa è una grande squadra e le grandi squadre – con i grandi attaccanti – sbloccano le partite alla prima occasione.