Genoa-Reggina, Gilardino: “sono esausto”. Coda: “posso stare fermo, ma la porta…”

“Sono esausto dopo questa gara, anche perché io vivo le partite in modo energico anche con gli arbitri, e per questo spesso mi scuso. Però ai ragazzi ho fatto i complimenti per la lucidità e l’equilibrio mantenuti”. Queste le parole di Alberto Gilardino nel corso della conferenza stampa post Genoa-Reggina.

“L’abbiamo sbloccata con Coda e potevamo raddoppiare, in più abbiamo concesso poco ad una squadra che ha qualità. La parata finale di Martinez? Quando le partite non vengono chiuse, si possono concedere occasioni per le avversarie. Siamo stati bravi a contenerli nonostante tanti uomini offensivi. Non era una gara semplice”.

A Sky a fine gara ha parlato anche Coda: “posso stare fuori anche due mesi, ma la porta la vedo sempre”, ha detto. Il mister mi ha dato questa opportunità e io ho cercato di sfruttarla, ci tenevo a dare una mano alla squadra che sta facendo bene da diverso tempo. Il gol è un colpo che ho nelle corde, però poi me ne sono mangiati altri due ed è un peccato perché potevamo chiuderla prima”.