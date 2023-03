Genoa-Reggina, Inzaghi: “ritrovata la nostra squadra, ora torniamo a far punti in queste 8 finali”

StrettoWeb

“Abbiamo ritrovato la nostra squadra e ora dobbiamo solo tornare a far punti. Al primo tiro abbiamo preso gol da un giocatore forte che fa 30 gol l’anno. Poi se non hai l’atteggiamento giusto rischi di prendere l’imbarcata, invece con Menez e Canotto abbiamo rischiato di pareggiare. L’altra volta ero stato duro, questa volta ai ragazzi ho fatto i complimenti. Questa è la nostra ripartenza. Mercoledì a Perugia faremo la nostra partita, sono sicuro”. Così mister Inzaghi in conferenza stampa al termine di Genoa-Reggina.

Il tecnico amaranto fa poi riferimento a un presunto rigore, lo stesso chiamato in causa da Menez: “c’è un episodio stasera, noi non diciamo mai niente e ci rode, ma è giusto rimarcarlo. C’è un fallo di mano. E’ un rigore che ai miei tempi non andava dato e che ora si dà”.

Sul cambio modulo: “non è una questione di modulo, ma di atteggiamento. Se è questo si può fare bene. E’ un modulo che possiamo fare. Il 4-3-3 ce lo teniamo, il 3-4-2-1 si può fare, ne abbiamo le caratteristiche. La squadra lo ha digerito bene, nonostante la pressione feroce avversaria. Pierozzi non penso che lo recupereremo per mercoledì. Per noi è un giocatore fondamentale in quel ruolo. Stessa cosa Fabbian, che ha stretto i denti. Ora dobbiamo recuperare energie e stare al passo. Mercoledì serve la stessa voglia e la stessa determinazione. Il destino è ancora nelle nostre mani e vogliamo rimanere ai playoff”.

“E’ il momento clou adesso col calendario che ci sarà? Sì, ma anche oggi volevo una risposta dopo il ritiro e la reazione c’è stata. La squadra ha spinto fino all’ultimo, con l’occasione di Canotto. Adesso abbiamo 8 finali e dobbiamo fare più punti possibili”, ha aggiunto.

E sul possibile turnover per le prossime due gare: “potrei cambiare qualche elemento con tre partite in sette giorni ma la più difficile è sempre la terza, in questo caso quello contro il Venezia. Ma ora la mia speranza è tornare a far punti già da mercoledì”.