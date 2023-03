Genoa-Reggina, Menez: “atteggiamento giusto, ripartiamo da stasera”

StrettoWeb

“Sapevamo che era una partita difficile, soprattutto per il momento che stiamo vivendo, ma ce la siamo giocata, ci abbiamo provato, ma al momento non sta girando. L’atteggiamento è giusto, dobbiamo continuare così, ora abbiamo una partita mercoledì”. A parlare così e Jeremy Menez, a Sky, al termine del match tra Genoa e Reggina.

“E’ un periodo molto importante per tutti, e per noi, specialmente per il periodo difficile – ha detto ancora – Quello che avevamo perso nelle ultime due, tre partite lo abbiamo recuperato stasera. Dobbiamo appoggiarci a oggi, perché la partita l’abbiamo fatta e secondo me c’era pure un rigore per noi che poteva cambiare la partita. Usciamo a testa alta, tanto una partita la vinceremo”.