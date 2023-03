Genoa-Reggina 1-0, le pagelle di StrettoWeb: Majer peggiore in campo, male Bouah

StrettoWeb

Le pagelle di StrettoWeb al termine di Genoa-Reggina, terminata 1-0. Decide Coda. Per la Reggina, invece, migliore in campo Colombi, con qualche sufficienza. Male Bouah e Strelec, malissimo Majer.

Colombi 6.5 – Se la partita finisce solo 1-0 è merito suo, che riesce a neutralizzare più di un pericolo degli attaccanti avversari.

Cionek 6 – E’ quello che commette meno sbavature tra i tre, pur prendendosi qualche rischio.

Camporese 5.5 – Si mette al centro, guida la difesa ma commette qualche sbavatura.

Gagliolo 5.5 – Più vicino a quello del girone di ritorno che a quello del girone d’andata.

Bouah 5 – Sbaglia spesso e tanto. Mai pericoloso, non crea mai superiorità, impreciso negli appoggi anche semplici.

Majer 4.5 – Il suo passaggio sbagliato in mezzo da il là al contropiede che porta Coda all’1-0. Poi commette un altro erroraccio da matita rossa nella ripresa, ma viene graziato. Poco lucido in fase di palleggio, ma ormai da un po’ di settimane.

Crisetig 5.5 – Non è facile giocare da play contro una squadra aggressiva e che raddoppia e triplica di continuo sul portatore. Prova a fare il suo.

Hernani 6 – Come al solito tra i più pericolosi in zona offensiva, in duetto con Menez. Sfiora il pari, ma era fuorigioco.

Di Chiara 6 – Nel primo tempo manda in porta Strelec, che fallisce. Spinge sicuramente meglio di Bouah.

Ménez 6 – Idem come Hernani. Quando ha la palla dà sempre l’impressione di poter far male. Sfiora il pari nella ripresa.

Strelec 5 – Dopo un quarto d’ora ha sulla testa la palla dello 0-1. Di Chiara glielo dice chiaro: “ti do la palla, fai gol”. Lui, clamorosamente, non ci arriva.

All. Inzaghi 6 – Non la prestazione più bella, ma neanche la più brutta. Si veniva dal tonfo interno contro il Cagliari, quindi sicuramente un passo avanti sul piano della prestazione, ma ancora una volta viene “tradito” dall’errore di qualche suo calciatore. Il 3-5-2 copre maggiormente la difesa e limita i rischi. Così è stato fino all’1-0, quando la sua squadra si è dovuta inchinare a una grande giocata di Coda. Si potrebbe ripartire da questo sistema di gioco e da un atteggiamento ritrovato.