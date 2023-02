Carnevale 2023: presentato il programma degli eventi di Messina | VIDEO

13 Febbraio 2023 13:36

L’Amministrazione comunale di Messina ha illustrato oggi a Palazzo Zanca, nel corso di una conferenza stampa, il calendario degli appuntamenti per il “Carnevale messinese 2023″. Le iniziative, per allietare grandi e piccoli secondo lo spirito di festa e leggerezza che contraddistingue il Carnevale, sono in programma da giovedì 16 a martedì 21 febbraio. “Dopo l’ampio consenso registrato a Natale, – ha dichiarato il Sindaco Basile – abbiamo previsto, in occasione del Carnevale, una serie di eventi ed attività per popolare la nostra città, grazie alla collaborazione di tutti ed in sinergia con l’azione delle Società Partecipate. Il nostro obiettivo è regalare a tutti momenti di allegria e gioia nella nostra isola pedonale e in altri luoghi e spazi da rivitalizzare, custodendo anche le nostre tradizioni che rappresentano la storia e la cultura di Messina”.

L’Assessore Cannata ha illustrato il programma “che si aprirà giovedì 16 a Piazza Cairoli con l’arrivo della Famiglia Addams per concludersi martedì 21 con una festa pomeridiana a Villa Dante con il Crazy Dreams Circus festa in maschera e degustazione dolci di Carnevale. Nel rispetto del Carnevale si è puntato tanto sull’effetto visivo e sulle performance dei protagonisti”. L’Assessore Finocchiaro ha aggiunto che “La nostra città non ha una tradizione carnevalesca di carri e si è preferito organizzare eventi altrettanto divertenti e accattivanti per attrarre anche le comunità della nostra provincia e delle città limitrofe nel contesto di un Carnevale sobrio ed elegante”. “Le tradizioni popolari, – ha proseguito l’Assessore Caruso – con l’appuntamento di sabato 18 nella Sala Laudamo con ‘Bertonato Peppe Nappa!’, rappresentano un momento importante della storia culturale della nostra città”; l’Assessore Previti ha sottolineato “quanto sia fondamentale esportare le eccellenze del nostro territorio, valorizzandone il tessuto imprenditoriale, come nel caso dei tre Ambasciatori del Gusto Pasquale Caliri, Lillo Freni e Francesco Arena”. L’Assessore Minutoli ha evidenziato il ruolo delle Circoscrizioni con il Comune pronto a patrocinare progetti relativi a nuove proposte”, mentre l’Assessore Calafiore ha spiegato che “Messina Social City avrà un ruolo attrattivo, ma anche educativo nel contesto delle iniziative per i più giovani, cui prenderà parte in maniera attiva”.

Il programma

Il programma “Carnevale 2023” prevede giovedì 16 febbraio, alle ore 17, l’avvio della manifestazione a piazza Cairoli con “Arriva la Famiglia Addams”. Venerdì 17, alle ore 16, a piazza Cairoli, Emozioni in Fiaba “Maschere senza fili”, teatrino delle marionette. Sabato 18, alle ore 17, nel Salone delle Bandiere a Palazzo Zanca, “Incontro con gli ambasciatori del gusto. “Tradizioni da custodire” con Pasquale Caliri, Francesco Arena e Lillo Freni; alle ore 17.30, a piazza Cairoli, “Suona il Carillon Vivente”; alle 18, nella Sala Laudamo, “Bertonato Peppe Nappa!”, testo e regia di Antonio Previti, con la partecipazione straordinaria degli Scacciuni e la Fioraia di Cattafi. Domenica 19, alle ore 17, partenza da piazza Cairoli della sfilata “Carrozza Incantata”. Lunedì 20, alle 17, a Santa Maria Alemanna, “Sdirriluni: dolci e costumanze del Carnevale”. La tavola è festa. Cibo, riti e ricette di Sicilia con la giornalista Valeria Zingale e la scrittrice Anna Martano. Presentazione del libro col Maestro pasticciere Lillo Freni, seguirà firmacopie e assaggio di pignolata; alle ore 17.30, a piazza Cairoli “Mabò Band itinerante”. Martedì 21, alle ore 16, a villa Dante, Crazy Dreams Circus festa in maschera e degustazioni dolci di Carnevale.