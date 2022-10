Maltempo a Reggio Calabria, Ravagnese allagata | LIVE

13 Ottobre 2022 12:56

Pioggia a Reggio Calabria, strade allagate a Ravagnese: disagi al traffico

Una forte pioggia ha colpito questa mattina la città di Reggio Calabria. La violenta pioggia ha creato parecchi disagi in tutta la città e, come possiamo vedere dalle immagini a corredo dell’articolo, a Ravagnese le strade sono diventate in pochi minuti fiumi in piena come accade ogni volta che piove. A Ravagnese purtroppo questa situazione si ripropone ad ogni pioggia e il disagio vissuto dai residenti è notevole in quanto le strade si allagano rendendo la zona impraticabile a causa dell’acqua che raggiunge gli sportelli delle vetture. Sul posto è intervenuta la Polizia che sta gestendo la situazione.