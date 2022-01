Messina: incendio in un’abitazione a Spadafora, una persona trasportata in ospedale [FOTO]

24 Gennaio 2022 21:18

Messina: il personale dei vigili del fuoco è intervenuto per incendio in un’abitazione (parzialmente adibita anche a studio dentistico), sita al primo piano di una palazzina a Spadafora

Incendio oggi intorno alle 16:40 a Spadafora, in provincia di Messina, in via Umberto I al n. 495. Il personale dei vigili del fuoco è intervenuto per incendio in un’abitazione (parzialmente adibita anche a studio dentistico), sita al primo piano di una palazzina a quattro elevazioni fuori terra. Sul posto, il personale VV.F. ha effettuato l’estinzione dell’incendio, provvedendo anche all’evacuazione di tutte le persone presenti. Al termine di tali operazioni, il personale intervenuto ha verificato i locali interessati e interdetto l’uso dell’appartamento da cui si è probabilmente originato l’incendio e quello soprastante. Il personale del 118 intervenuto, ha verificato le condizioni di salute di tutti gli abitanti della palazzina e trasportato in ospedale, per accertamenti sanitari, una persona che si trovava all’interno dell’appartamento dove ha avuto origine l’incendio. Personale dei vigili del fuoco intervenuto: un funzionario, squadre operative dei distaccamenti Milazzo e Messina Nord con rincalzo di ABP (autobotte) e AS (autoscala) della Sede centrale . Intervenivano altresì i carabinieri e la polizia municipale.