Miss Italia 2021, esulta Messina: Alessia Nolla rappresenterà la Sicilia alle finali [FOTO]

30 Ottobre 2021 12:12

La giovane Alessia Nolla, originaria di Messina, lo scorso 26 ottobre al cineteatro Ariston di Trapani si è aggiudicata la fascia di Miss Monti Iblei, garantendosi il pass per volare alle prefinali nazionali di Miss Italia 2021

La messinese Alessia Nolla tra le reginette d’Italia. Un grande risultato per la giovane siciliana che ha partecipato alle selezioni regionali di Miss Italia 2021 e lo scorso 26 ottobre al cineteatro Ariston di Trapani si è aggiudicata la fascia di Miss Monti Iblei, garantendosi il pass per volare alle prefinali nazionali di Miss Italia 2021. Le finali si terranno nel mese di dicembre, come di consueto, mentre la località è ancora da stabilire.

“Sono Alessia Nolla, ho 20 anni e sono di Messina. Ho frequentato il Liceo Scientifico e sto studiando per diventare fisioterapista. Mi definisco una ragazza solare, sempre sorridente ma anche tenace e ambiziosa. Se mi prefiggo un obiettivo cerco di raggiungerlo. Partecipo a Miss Italia perché credo che questo concorso dia la possibilità a tante ragazze di realizzare i propri sogni, il mio è quello di diventare una conduttrice televisiva”, è la sua scheda descrittiva. Insomma, una gioia per Messina che alle finali del più famoso concorso di bellezza sarà rappresentata da una concittadina.