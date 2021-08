Reggio Calabria: festa di inizio anno di “Insieme per Fare SCS” [FOTO e VIDEO]

30 Agosto 2021 22:02

A Reggio Calabria in via Dalmazia 106 si è svolta la festa di inizio anno di “Insieme per Fare SCS”: un grande momento di festa che rientra, per altro, fra le iniziative legate al progetto nazionale “Talenti infestanti … popolo in festa”

Questa sera a Reggio Calabria in via Dalmazia 106, si è svolta la festa di inizio anno di “Insieme per Fare SCS”; un grande momento di festa che rientra, per altro, fra le iniziative legate al progetto nazionale “Talenti infestanti … popolo in festa” finanziato dal dipartimento per le politiche della famiglia e che ha visto partecipare opere sociali giunte da tutt’Italia, appartenenti all’associazione Nazionale Santa Caterina da Siena. Il momento è stato arricchito dalle musiche del pianista e compositore Marcelo Cesena e dall’ artista Cristianbubble performer. “A vent’anni dalla sua nascita, la nota scuola dell’ infanzia “Insieme Per Fare centro servizi per l’infanzia” cambia il suo volto rinnovando la sua compagine sociale e trasformandosi in cooperativa sociale di tipo A, diventando “Insieme per Fare, centro servizi alla famiglia”. Una rivoluzione educativa, che sposa la storia ventennale riservata ai bambini 0-6, e si estende a tutta la famiglia, con lo sguardo fisso alla questione educativa e ma anche al sociale”. E’ quanto scrive in una nota il CDA di Insieme Per Fare SCS. “Le novità da quest’anno sociale saranno tantissime a partire dai servizi offerti. Al servizio nido-scuola materna bi-lingua si aggiungeranno inoltre i corsi di lingua inglese per bambini e ragazzi in sede curati dalla Sandy’s English Accademy (con certificazioni Cambridge e Trinity), laboratori pomeridiani e si aggiungeranno le attività sportive con tanti enti collegati, un ampliamento dei servizi , che vorranno servire a creare un Luogo di aggregazione per la città di Reggio Calabria. Saranno pensate inoltre attività e momenti rivolti alle famiglie, perché tutti hanno bisogno di una Compagnia per la vita. La vera innovazione viene dall’ idea di affiancare ai servizi offerti la questione sociale, da quella educativa a quella caritativa. Durante il momento di festa infatti è stato presentato infatti il progetto “CaritàTTIVA”, che vuole educare le famiglie e l’intera cittadinanza alla Carità, coscienti di condividere i bisogni per condividere il senso della vita. Una bella sfida quella che vede impegnata la nuova compagine di Insieme Per Fare composta da quattro giovani che hanno deciso di rimanere in questa città non lamentandosi, ma essendo essi stessi promotori di un cambiamento”, conclude la nota.