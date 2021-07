Reggio Calabria, altra barricata di rifiuti: bloccata la strada sotto il Consiglio Regionale, protesta dei residenti [FOTO]

2 Luglio 2021 10:53

Altra barricata di rifiuti a Reggio Calabria: una fila di buste di immondizia questa mattina sta bloccando il traffico in Via Tommaseo, ennesima situazione di disagio

Seconda barricata di rifiuti in pochi giorni a Reggio Calabria. Dal metodo rogo si passa (anche) a questo, nel segno di una protesta che ha come principale obiettivo quello di bloccare alcune strade o vie cittadine per impedirne il transito e sollevare in maniera forte e significativa un problema che negli ultimi tempi è diventato ormai ingestibile. Dopo la lunga fila di buste di immondizia di due giorni fa al Viale Calabria, oggi è la volta di Via Tommaseo, praticamente sotto il Consiglio Regionale. Spazzatura in mezzo alla strada a bloccare il transito di mezzi e persone, con i residenti imbufaliti per lo stato di disagio. Tutte le foto a corredo dell’articolo.