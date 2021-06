Arena Națională, area vip e tetto retrattile che si apre in 15 minuti: lo stadio che sembra un anfiteatro romano

13 Giugno 2021 17:50

L’Arena Națională di Bucarest rappresenta un autentico gioiellino per l’intera Romania, l’impianto possiede un tetto retrattile che si apre e si chiude in 15 minuti

Austria-Macedonia del Nord, match valido per la prima giornata del Gruppo C di Euro 2021, è la prima partita della rassegna continentale che si gioca all’Arena Națională di Bucarest. Un vero e proprio gioiellino inaugurato nel 2011 con il match tra Romania e Francia, dopo anni di lavori ritardati per colpa di inconvenienti burocratici e atmosferici. L’impianto, che oggi può ospitare fino a 55.000 persone, fa parte del complesso Lia Manoliu di Bucarest e sorge sulle ceneri del vecchio stadio demolito nel 2007.

Demolizione e ricostruzione

La decisione di ricostruire lo stadio venne presa nel 2005, ma per due anni non ci furono i fondi per dare il via ai lavori, finché non venne stanziata una somma sufficiente per distruggere la vecchia Arena e costruire la nuova. La decisione di inserire in corsa nel progetto un tetto retraibile, dal valore di 20 milioni di euro, fece slittare la consegna dei lavori, avvenuta successivamente poco prima della fine del 2011. L’Arena Națională di Bucarest, classificata dall’Uefa nella categoria 4, oggi ospita le partite della nazionale rumena, le finali della Coppa di Romania e della Supercoppa di Romania, nonché le partite casalinghe dell’FCSB e della Dinamo Bucarest. Il 9 maggio 2012 ha inoltre ospitato la finale di Europa League, vinta dall’Atletico Madrid per 3-0 contro l’Athletic Bilbao. Oltre allo sport, lo stadio romeno ha ospitato anche numerosi concerti di grandi cantanti, tra cui Red Hot Chili Peppers, Depeche Mode, Kings of Leon, Ed Sheeran, Metallica e Céline Dion.

Il velarium

L’Arena Națională di Bucarest come anticipato ha una capienza di 55.634 posti, con una espansione fino a 63.000 posti. L’impianto possiede poi 3.600 posti VIP e altri 126 dedicati alla stampa. La particolarità più curiosa dello stadio di Bucarest è lo splendido velarium retrattile, una sorta di copertura automatica che può aprirsi e chiudersi nel breve volgere di quindici minuti. Una soluzione inserita nel progetto in corso d’opera, costata la bellezza di 20 milioni di euro. Il velarium è sostenuto da montani in cemento, che hanno il compito di reggere sia la copertura per i posti a sedere che la struttura mobile che sovrasta il campo da gioco. Una volta completata la procedura di chiusura, lo stadio assomiglia molto ad un antico anfiteatro romano, anche quelli eventualmente coperti con dei velarium molto simili a questo.

Le Partite alla National Arena

Domenica 13 giugno 2021 – Gruppo C: Austria – Macedonia del Nord (19:00, ora locale)

Giovedì 17 giugno 2021 – Gruppo C: Ucraina – Macedonia del Nord (16:00, ora locale)

Lunedì 21 giugno 2021 – Gruppo C: Ucraina – Austria (19:00, ora locale)

Lunedì 28 giugno 2021 – ottavo: 1F – 3A/B/C (22:00, ora locale)