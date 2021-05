Definanziamento MMS per Reggio Calabria, il centrodestra incontra l’Assessore Catalfamo: “La città rischiava di perdere 100 milioni, ora la palla passa alla Regione” [VIDEO]

6 Maggio 2021 15:31

Reggio Calabria, definanziamento MMS: il centrodestra ha incontrato quest’oggi l’Assessore Regionale alle Infrastrutture e ai Traporti Domenica Catalfamo per trovare una soluzione

Nella giornata odierna i consiglieri comunali del centrodestra reggino hanno incontrato l’Assessore Regionale alle Infrastrutture e ai Traporti Domenica Catalfamo per trovare una soluzione in merito al rischio definanziamento di 100 milioni di euro relativo al Sistema di mobilità sostenibile della città di Reggio Calabria. “Alla base della revoca – aveva detto l’Ing. Catalfamo nei giorni scorsi – ci sono solo motivazioni di carattere tecnico. Il Comune di Reggio Calabria, dopo oltre tre anni dalla sottoscrizione della convenzione con la Regione, nelle scorse settimane ha presentato una scheda sintetica dai contenuti tecnici radicalmente diversi, proponendo autobus in corsia riservata ed eliminando totalmente alcune parti di tracciato che, tra l’altro, erano quelle la cui realizzazione avrebbe comportato i maggiori impegni economici”.

Ma una soluzione deve essere trovata: “La Regione – aveva detto sempre la Catalfamo – proprio per scongiurare la perdita di un ingente finanziamento del Comune di Reggio Calabria, tramite i dipartimenti Programmazione e Infrastrutture, sta lavorando intensamente per individuare una soluzione alternativa che sia ammissibile rispetto ai criteri imposti dalla normativa europea”.

Ed è su questo tema che si è svolto oggi l’incontro tra il centrodestra e l’Assessore. Dell’esito della riunione, all’uscita del Consiglio Regionale, hanno parlato alcuni consiglieri comunali di minoranza appartenenti ai partiti di Forza Italia e Fratelli d’Italia: “L’Amministrazione Comunale più scarsa della storia – ha esordito Massimo Ripepi – il secondo tempo è peggio del primo. Questa sciagura fa perdere alla città 100 milioni di euro sulla mobilità sostenibile. Non hanno presentato in tre anni i progetti, li hanno annunciati in pompa magna, non hanno presentato niente, gli sono stati dati 5 milioni di euro per fare gli studi e non li hanno fatti e non si sa dove sono andati a finire questi soldi. Ringraziamo la Catalfamo, ora sarà la Regione a costruire un progetto per non perdere soldi che sono già persi”. Oltre a Ripepi, hanno parlato anche Federico Milia e Demetrio Marino. Di seguito i VIDEO con i loro interventi.