Salvini a Taurianova: “grazie a Minicuci, a Reggio ha lottato come un leone. Qui Roy Biasi sarà un grande sindaco” [FOTO]

6 Ottobre 2020 17:19

Salvini a Taurianova: “grazie a Minicuci, ha lottato come un leone e riconosciamo la sconfitta. Roy Biasi ha vinto meritatamente, riporteremo in Calabria i nostri figli”

Prima cittadina della provincia di Reggio Calabria a trazione leghista: a Taurianova vittoria al ballottaggio di Roy Biasi, già sindaco della cittadina della Piana di Gioia Tauro con Forza Italia e adesso con il Carroccio. Per celebrare la grande vittoria è volato in Calabria Matteo Salvini ed in una Piazza Italia gremita (si registrano alcune contestazioni da parte di qualche decina di persone) ha tenuto a ringraziare “Nino Minicuci, che è qui con noi, per aver lottato a Reggio come un leone. Purtroppo non siamo riusciti a vincere e riconosciamo la sconfitta. Sono sicuro che Roy Biasi sarà un grande sindaco che starà al fianco dei cittadini”. “Riporteremo i nostri figli in Calabria, basta con l’emigrazione verso il Nord o all’estero“, sottolinea Salvini. “Diciamo no alla ‘ndrangheta senza se e senza ma, la Calabria è agricoltura, cultura e bellezza e queste cose devono prevalere”, conclude. Sul palco tutti i dirigenti della Lega: il segretario regionale Invernizzi, il vicepresidente della Regione e taurianovese doc, Nino Spirlì, Nino Minicuci ed i consiglieri regionali.