Messina: vasto incendio in Via Mare Grosso, in fiamme un’ex fonderia [FOTO]

31 Ottobre 2020 20:54

Messina, vasto incendio in Via Mare Grosso: in fiamme un’ex fonderia, sul posto i Vigili del Fuoco

Oggi i Vigili del Fuoco sono stati impegnati alle 17.20, con Autopompa serbatoio e diverse autobotti, per un vasto incendio di una ex fonderia ormai divenuta capannone abbandonato in Via Mare Grosso a Messina. In basso le FOTO dell’incendio.