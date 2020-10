Federica Pellegrini paparazzata con un nuovo fidanzato: è Matteo Giunta, il cugino del suo ex! [FOTO]

6 Ottobre 2020 22:47

Federica Pellegrini paparazzata dal giornale ‘Chi’ mano nella mano con Matteo Giunta, suo allenatore e cugino dell’ex ragazzo Filippo Magnini: conferme sulla presunta relazione fra i due

Le recenti foto postate su Instagram, nelle quali si mostra più sexy che mai, avevano fatto pensare i follower che Federica Pellegrini fosse single. Dopo la rottura con Filippo Magnini, diventato da poco papà insieme alla compagna Giorgia Palmas, la nuotatrice azzurra si è tuffata (è il caso di dirlo) nel suo lavoro mettendo da parte la vita amorosa. O forse no. Da circa 3 anni si susseguono i rumor su una presunta relazione con Matteo Giunta, suo allenatore nonché cugino dello stesso Filippo Magnini. Relazione sempre smentita da entrambe le parti. Eppure nell’edizione del magazine ‘Chi’, in uscita domani, sono presenti alcune foto che ritraggono la ‘Divina’ proprio insieme a Matteo Giunta. I due, in quello che ha tutta l’aria di essere un appuntamento romantico, si scambiano sguardi profondi durante la cena e poi vanno via insieme abbracciati. È nata una nuova coppia? Forse sì, chissà da quanto però!