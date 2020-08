Le Ricette di StrettoWeb – Insalata con avocado

15 Agosto 2020 18:03

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione dell’insalata con avocado

L’insalata con avocado è un piatto estivo colorato e nutriente. Gli abbinamenti a cui si presta questo frutto sono tantissimi, sia dolci che salati, infatti in questa insalata si accosta perfettamente alla dolcezza dei pomodorini, al gusto delle olive taggiasche ed alla nota croccante delle nocciole!

Difficoltà: molto facile

Preparazione: 15 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

80 gr. di rucola

2 avocado

200 gr. di pomodorini pachino

40 gr. di nocciole

50 gr. di olive taggiasche

Olio extravergine di oliva

Sale e pepe nero

Succo di 1 limone

Preparazione

Iniziate a preparare una delicata emulsione a base di limone che farà da condimento per l’insalata: premete il succo di un limone, aggiungete un pizzico di sale e mescolate per farlo sciogliere. Unite il pepe ed anche l’olio ed amalgamate tutto. Adesso lavate e dividete i pomodorini a metà, tagliate a dadini la polpa dell’avocado, aggiungete anche la rucola, le olive taggiasche e le nocciole. Condite con l’emulsione di limone e mescolate bene. L’insalata con avocado è pronta!

Conservazione

Questa insalata va consumata subito.

Curiosità e benefici dell’avocado

Più di un semplice frutto grazie alle sue proprietà antiossidanti, l’avocado, utilizzato nel 1700 sulle navi al posto del burro, è stato considerato per molto tempo troppo grasso e non adatto a tutti. Oggi viene definito superfood perché fra i suoi nutrienti contiene soprattutto grassi buoni con effetti benefici su glicemia, ipertensione e trigliceridi ma possiede anche i fitosteroli utili a contrastare il colesterolo. Il suo consumo migliora le prestazioni del cervello e favorisce il buonumore perché è ricco di triptofano, precursore della serotonina. Le sue calorie non devono preoccupare perché l’alto contenuto di fibre aumenta il senso di sazietà. Le insalate che accostano l’avocado ad altri alimenti, come suggerisce la nostra ricetta, sono squisiti piatti unici!

Il consiglio della zia

Potete aggiungere della feta o del pecorino per rendere più gustosa questa insalata o realizzarne un’altra unendo all’avocado i tranci di sgombro o tonno sott’olio.