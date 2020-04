“Non si passa più su Messina, stop al babbiu istituzionale”, la protesta del sindaco De Luca al porto [FOTO]

4 Aprile 2020 21:00

Il sindaco di Messina protesta alla rada San Francesco

È iniziata la protesta del sindaco di Messina alla rada San Francesco. De Luca ha dato via al presidio già nel tardo pomeriggio di oggi, assistendo allo sbarco della nave traghetto delle 18:40. “La nave traghetto stava scoppiando, ho girato un video”– ha commentato il primo cittadino, documentando con varie foto su fb lo sbarco di diverse auto al porto. Stasera alla rada San Francesco insieme al sindaco c’è un massiccio dispiegamento di giornalisti e forze dell’ordine. Il sindaco presidierà il porto in attesa dell’arrivo della prossima nave traghetto e intanto, con un video in diretta fb, sta ribadendo le ragioni del sit in. Quella di stasera è la seconda eclatante protesta del sindaco. De Luca già lo scorso 23 marzo aveva documentato “lo sbarco indiscriminato” nello Stretto di Messina. L’Amministrazione comunale, d’intesa con i vari enti territoriali competenti, nei giorni scorsi aveva avanzato al Ministero la proposta di una piattaforma digitale per regolamentare l’attraversamento dello Stretto. De Luca è stato denunciato dal Ministro dell’Interno Lamorgese per vilipendio alle Istituzioni e ieri la Procura di Messina ha avanzato al Ministro la richiesta di autorizzazione a procedere.

