Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, un lettore a StrettoWeb: “Ma solo i residenti del centro pagano la Tari?”

19 Gennaio 2020 10:21

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, un lettore a StrettoWeb: a Ciccarello umido non raccolto da più di 20 giorni

Riceviamo e pubblichiamo ancora un segnalazione in merito ai disservizi del porta a porta a Reggio Calabria. Anche in via La Boccetta l’umido non viene raccolto da settimane, ecco cosa scrive il nostro lettore:

“Buongiorno, in allegato invio le foto scattate stamattina nel centro storico. Faccio una domanda al sindaco di questa città. Ma solo i residenti del centro pagano la Tari? Io personalmente ho pagato più €490, rinunciando a tante cose, penso la cura odontoiatria a mia figlia, penso a non aver potuto garantire il mensile della palestra. Abito a Ciccarello incrocio con via La Boccetta, dopo più di 20 giorni quanto bisogna aspettare per il ritiro dell’umido?”.

