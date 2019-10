Calabria, sequestrati 35kg di pesce detenuto illegalmente [FOTO E DETTAGLI]

25 Ottobre 2019 15:36

Calabria, i prodotti erano illegittimamente detenuti presso un esercizio commerciale al dettaglio e pronti per la vendita al consumatore finale

Nel corso della giornata del 24 ottobre il personale della Guardia Costiera di Vibo Valentia, impiegata in attività di controllo nell’area di Lamezia Terme, ha posto sotto sequestro 35 kg di specie ittiche risultate prive di documentazione di tracciabilità. Tali prodotti erano illegittimamente detenuti presso un esercizio commerciale al dettaglio e pronti per la vendita al consumatore finale. Continueranno nei prossimi giorni le attività di controllo da parte della Guardia Costiera, sia via terra che via mare, finalizzate al contrasto della pesca illegale e dell’immissione del frutto di tale pesca sul mercato.

