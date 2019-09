8 Settembre 2019 14:48

Tutto pronto al Granillo per Reggina-Bisceglie, gara valida per la terza giornata del campionato di Serie C: il tanto atteso Denis partirà dalla panchina

La Reggina è chiamata a confermare l’ottima prestazione messa in mostra contro la Cavese. Quest’oggi alla terza giornata di campionato, ospite degli amaranto al Granillo il Bisceglie, squadra che ha iniziato molto bene la stagione con 4 punti in classifica nelle prime due gare in Serie C. Mimmo Toscano ha scelto di puntare sullo stesso duo d’attacco utilizzato contro la Cavese, vale a dire quello composto da Corazza e Reginaldo, con il tanto atteso nuovo acquisto German Denis che si accomoderà inizialmente in panchina per poi subentrare magari nella ripresa. Tra le fila degli ospiti da segnalare diversi ex che giocheranno sin dall’inizio. Stiamo parlando di Ungaro, Zibert e Mastrippolito, calciatori che sino alla passata stagione hanno giocato appunto con la maglia della Reggina. Di seguito gli aggiornamenti live sulla gara del Granillo. Ecco la formazione ufficiale della Reggina: Guarna, Loiacono, Bertoncini, Marchi, Garufo, Bellomo, De Rose, Bianchi, Bresciani, Corazza Reginaldo. In panchina: Farroni, Salandria, Sounas, Denis, Doumbia, Nemia, Rossi, Blondett, Lofaro, Rolando, Paolucci, Rubin. La formazione del Bisceglie: Casadei, Tarantino, Zigrossi, Mastrippolito, Montero, Gatto, Refretraniaina, Piccinni, Ungaro, Ferrante, Zibert. In panchina: Borghetto, Diallo, Wilmots, Cavaliere, Cardamone, Abonkelet, Longo, Carrera, Spedeliere, Turi, Estoll, Manicone.

Serie C, Reggina-Bisceglie LIVE

Avvio arrembante degli amaranto, pericolosissimi anche con una bomba di Garufo dalla distanza, ancora una volta l’estremo difensore del Bisceglie neutralizza non senza difficoltà. Poco dopo anche Reginaldo vicinissimo alla rete del vantaggio, brasiliano però impreciso col destro da dentro l’area di rigore. Sul piano del gioco è un massacro, ma la Reggina ancora non riesce a sfondare.

Proprio Bellomo va vicinissimo al gol al 3° minuto di gioco, cross di Bianchi e colpo di testa che viene deviato miracolosamente da Casadei in corner.

Gara iniziata! La Reggina di Toscano, come prevedibile alla vista delle formazioni, si schiera con un 3-4-1-2 con Bellomo a fungere da raccordo tra centrocampo ed attacco.

