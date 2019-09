10 Settembre 2019 13:05

L’agente della Municipale di Messina ha accusato un dolore al petto ed è stato allertato il 118

Malore per una vigilessa in servizio al corpo di guardia di Palazzo Zanca. L’agente della Municipale di Messina stamattina ha accusato un dolore al petto ed è stato allertato il personale sanitario del 118, intervenuto sul posto con un’ambulanza. La vigilessa è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso.

