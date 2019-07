Reggio Calabria, al PalaLumaka presentata l’iniziativa “Aspromonte Parco dello Sport” [FOTO e INTERVISTE]

10 Luglio 2019 19:36

L’Ente Parco dell’Aspromonte ha scelto per la stagione estiva 2019 di integrare al collaudato e vincente binomio Natura-Cultura anche l’aspetto ludico-sportivo programmando sia la creazione di un apposito “Spazio Sport” a Gambarie con nuove strutture sia la co-organizzazione insieme alla società Lumaka di due settimane all’insegna dello Sport in alta quota

Un Parco a misura uomo. Spazi, luoghi, nuove strutture e numerose iniziative per la crescita sportiva e formativa delle nuove generazioni: momenti ricreativi di condivisione sociale per accrescere la cultura del turismo sostenibile nell’Area Protetta. L’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte ha scelto per la stagione estiva 2019 di integrare al collaudato e vincente binomio Natura-Cultura anche l’aspetto ludico-sportivo programmando sia la creazione di un apposito “Spazio Sport” a Gambarie con nuove strutture (Playground di Basket, Scacchiera per la dama, Mini Golf e Pista da Skate) destinate agli appassionati e ai turisti, sia la co-organizzazione insieme alla società Lumaka di due settimane all’insegna dello Sport in alta quota, esaltando i valori naturalistici, paesaggistici, culturali e storici che rendono unica l’Area Protetta e caratterizzano uno stile di vita in piena armonia con l’ambiente. “Aspromonte Parco dello Sport” è un mix di iniziative che da giovedì 11 luglio fino a domenica 28 luglio coniugherà momenti sportivi, escursionistici, e attività di educazione e sensibilizzazione ambientale, approfondimenti tematici e scientifici sulla biodiversità e sulle peculiarità del Parco e del Geoparco dell’Aspromonte. Ambiente, cultura, tradizioni e, naturalmente, lo sport per un’esperienza unica e indimenticabile.

Lumakamp Minibasket Edition (11-14 luglio)

4 giorni di full immersion nel fantastico mondo del minibasket. Tantissimi minicestisti raggiungeranno Gambarie con le loro famiglie e riempiranno il centro aspromontano con il loro entusiasmo.

Lumakamp 2019 (15-21 luglio)

Giunto alla sua ottava edizione, la terza a Gambarie, il Lumakamp è ormai un appuntamento fisso dell’estate Lumaka. Tanti atleti, provenienti anche dalla vicina Sicilia, soggiorneranno per una settimana in Aspromonte e saranno seguiti da uno staff composto da allenatori e giocatori provenienti dai maggiori campionati nazionali.

Gympx (24 luglio)

Nel nuovissimo, e bellissimo, spazio sport realizzato dall’Ente Parco nella mattina del 24 luglio si svolgerà una bellissima sessione di Gympx, è un esercizio a corpo libero che mira al recupero dei vizi Posturali in grado di aumentare la flessibilità corporea, di stimolare l’equilibrio e la propriocettiva e di rafforzare i muscoli stabilizzatori, ridando tono alla muscolatura grazie ad esercizi semplici e piacevoli. I ragazzi del Centro Palestre Wellness saranno a disposizione di chi vorrà provare questa nuova disciplina in modo totalmente gratuito.

AsproMountain Bike (23 e 26 luglio)

L’Aspromonte è un “contenitore” di paesaggi meravigliosi. Quale miglior di andare alla scoperta di questi luoghi se non utilizzando la bicicletta? Ecco che il 23 e il 26 luglio verranno organizzate due uscite in bici in due bellissime location, accessibili a tutti.

ScopriAmo l’Aspromonte (25 e 28 luglio)

Il 25 luglio, “scarpe allacciate” per andare a scoprire quanto di meraviglioso offre il Parco Nazionale dell’Aspromonte in una fantastica escursione con le Guide Ufficiali. Il 28 luglio, invece, spazio ad un momento di confronto e di racconto di tutte le bellezze naturalistiche all’interno del Parco.

Functional Training (27 luglio)

Sempre nel nuovissimo spazio sport realizzato dall’Ente Parco, con i ragazzi della Wellness, verrà data a tutti la possibilità di assistere ad una lezione di Functional Training e successivamente di provare questa bellissima disciplina che consente un allenamento completo di tutte le parti del corpo senza l’utilizzo di nessuna macchina.

Mile High Basketball Festival (26, 27 e 28 luglio)

Pensato con l’ambizione di stimolare ed incontrare il movimento del “turismo sportivo”, il Mile High Basketball Festival nasce con l’idea di coniugare la possibilità di conoscere e vivere il territorio a 360°.

