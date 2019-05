Messina, brutto incidente all’incrocio di via Cesare Battisti: scontro tra due auto, un ferito [FOTO]

23 Maggio 2019 09:45

Messina, incidente all’incrocio: scontro tra due auto, conducente ferito

Brutto incidente questa mattina tra via Santa Cecilia e Via Cesare Battisti, a Messina. Intorno alle 8, due auto, una Fiat 500 e un Alfa 147, si sono scontrate all’incrocio. In corso di accertamento le cause del sinistro, ma è probabile che una delle due auto non abbia rispettato il segnale semaforico. Nel violento impatto uno dei due automobilisti ha riportato una ferita alla gamba ed è stato soccorso dal personale medico del 118 e trasportato in ospedale. Sul posto l’intervento degli agenti di Polizia e della Polizia Municipale per i rilievi del caso.

