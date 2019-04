Buona Pasquetta: ecco il significato religioso tra fede e tradizioni

21 Aprile 2019 17:30

Buona Pasquetta: nella festività del giorno dopo Pasqua si ricorda l’incontro dell’Angelo con le donne giunte al sepolcro

Buona Pasquetta- Nel lunedì dell’Angelo, il giorno dopo la Pasqua, il Vangelo racconta che Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Giuseppe e Salòme andarono al sepolcro, il luogo dove Cristo era stato sepolto, per imbalsamare il corpo di Gesù. In realtà vi trovarono il masso che chiudeva la tomba letteralmente spostato. Le tre donne erano preoccupate e cercavano di capire cosa fosse successo, quando apparve loro un Angelo che disse: “non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui! È risorto come aveva detto. Ora andate ad annunciare questa notizia agli Apostoli”. Cosi si precipitarono a raccontare l’accaduto agli altri seguaci di Cristo.

