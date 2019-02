Reggio Calabria: all’Università Mediterranea lo screening diabetologico gratuito [FOTO]

6 Febbraio 2019 14:24

Offerto uno screening diabetologico gratuito agli studenti dei Dipartimenti DICEAM e DIIES dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria

Quando la salute si incontra con lo studio, è stato proprio questo il tema dell’evento nato dalla collaborazione te l’associazione Diabaino, il Gruppo Studentesco E.R.A.ed il Lions Club Reggio Calabria Città del Mediterraneo, che giorno 31 gennaio hanno offerto uno screening diabetologico gratuito agli studenti dei Dipartimenti DICEAM e DIIES dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Numerosi sono stati gli studenti che si sono avvicinati agli operatori presenti, curiosi di prendere coscienza con la malattia del “Nuovo Millennio”, sempre più comune in età giovanile, che si vogliono oggi far trovare pronti nell’affrontarla al meglio. Il successo di tale iniziativa sta nei tanti ragazzi che hanno preso coscienza con dei valori mai ritenuti “importanti”, e vari sono stati i casi che hanno richiesto un approfondimento medico, segno dell’importanza da dare nel prevenire. Un evento questo che darà il via ad una campagna diretta nelle aule scolastiche ed universitarie, che si è resa possibile grazie ai professori Ing. Giovanni Leonardi e Ing. Tommaso Isernia, direttori del DICEAM E DIIES, ed al Consiglio degli Studenti dell’università Mediterranea di Reggio Calabria, nella figura del Presidente Salvatore Arcella,che si dà subito hanno accettato di buon grado l’idea, dandone ampia visibilità grazie anche al patrocinio rilasciato dal Consiglio Studentesco.

