23 Febbraio 2019 12:23

Messina, perdita dalla condotta fognaria: chiusa la via Svizzera

In corso in via Svizzera a Messina i lavori di ripristino della condotta fognaria. Il curvone “Forte Ogliastri” al momento è interdetto al traffico. Gli operai sono a lavoro per riparare una perdita alla condotta danneggiata. Meno di 10 giorni fa la strada era stata riasfaltata, a seguito dei lavori di posa dei cavi di fibra ottica.

Messina, guasto alla condotta fognaria in via Svizzera: le immagini [VIDEO]

Valuta questo articolo