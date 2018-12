2 dicembre 2018 17:10

Reggio Calabria: 18°C e clima primaverile in questa prima domenica di dicembre

E’ stata una prima domenica di dicembre caratterizzata da un clima decisamente primaverile in riva allo Stretto, a Reggio Calabria si sono raggiunti i 18°C. Giornata con clima mite e senza vento, come possiamo osservare dalle foto di Renzo Pellicano scattate in via Marina.