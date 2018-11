Reggio Calabria, riapre l’Oasi di Pentimele: grande festa per la serata inaugurale [FOTO e INTERVISTA]

24 novembre 2018 00:25

Reggio Calabria: riaperto, dopo due anni e mezzo, lo storico locale reggino l’Oasi di Pentimele. L’imprenditore Ielo: “invito tutti i reggini a riabbracciare questa struttura”

Questa sera ha riaperto, dopo due anni e mezzo, lo storico locale reggino l’Oasi di Pentimele. La struttura è stata per anni una vera e propria “perla” di Reggio Calabria: luogo privilegiato per le attività marittime durante la lunga stagione estiva, che in riva allo Stretto ogni anno inizia a Maggio e si conclude ad Ottobre. Nell’Aprile 2016, il Comune decideva di chiudere l’Oasi intraprendendo una lunga battaglia legale. Questa sera la fine del “calvario” con la nuova inaugurazione che si è aperta alla presenza degli invitati con l’apericena ed a seguire live music con il gruppo Tina Esse quartet. “Riaprire questo locale non è stata una cosa semplice- sottolinea l’imprenditore reggino Giuseppe Ielo– da domani avremo la pizzeria, dalla prossima domenica saremo aperti anche a pranzo. Abbiamo cercato di rendere più accoglienti le terrazze e gli altri ambienti. Abbiamo 8 eventi già programmati compreso il veglione del 31 dicembre; invito tutti i reggini a riabbracciare questa struttura che ha tra le persone assunte il 70% di giovani. Per concludere ringrazio la famiglia Scaramozzino per avermi permesso di far ripartire questo locale così importante per la città”.

