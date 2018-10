Reggio Calabria, Mara Carfagna con Cannizzaro inaugura la nuova casa del Centro/Destra e punge il Governo: “vediamo quando smetteranno di litigare” [FOTO e INTERVISTE]

23 ottobre 2018 20:44

Inaugurata alla presenza di Mara Carfagna la segreteria politica di Francesco Cannizzaro e nuova sede del Coordinamento di Forza Italia a Reggio Calabria

Questo pomeriggio è stata inaugurata la segreteria politica di Francesco Cannizzaro, nonché nuova sede del rinnovato Coordinamento Provinciale di Forza Italia. All’evento ha presenziato Mara Carfagna, Vice Presidente della Camera dei Deputati, sono intervenuti i Parlamentari Jole Santelli, Roberto Occhiuto, Marco Siclari, Maria Tripodi e Maurizio D’Ettore. I locali della nuova sede sono ubicati in via Quartiere Militare nella zona del Consiglio regionale della Calabria a Reggio.

“Forza Italia in Calabria e viva e vivace – sottolinea Francesco Cannizzaro – non partiamo dai candidati ma dal programma, che mira all’aggressione delle problematiche del nostro territorio, visto che con Mario Oliverio alla Regione e Giuseppe Falcomatà a Reggio Calabria siamo in una situazione amara e disagiata. La speranza ai calabresi la può dare solo un centrodestra unito che già nel passato ha dimostrato di saper sfruttare le potenzialità di una Regione e di una città che tutti ci riconoscono e ci invidiano“.

“Grande lavoro delle donne e gli uomini di Forza Italia sul territorio calabrese – sottolinea Mara Carfagna, Vice Presidente della Camera dei Deputati – qui funziona una ricetta che dovremmo applicare in tutta Italia, la capacità di scegliere in candidati migliori, la classe dirigente calabrese è una delle migliori sul territorio nazionale, sapremo fare la scelta più giusta da proporre ai cittadini. C’è bisogno di persone che credono nei nostri valori, di Forza Italia, di portare buon senso e responsabilità. Questo governo che è nato per affrontare un emergenza sta diventando esso stesso un emergenza, soprattutto economica. Con questo governo rischiamo di sfasciare i conti e così mettere le mani nelle tasche degli italiani.”