Reggio Calabria, a tavola con i sapori dell’antica Grecia: successo per l’evento “Colori e sapori della Costa Viola sulle tracce di Ulisse” [FOTO]

Straordinaria serata a Reggio Calabria dedicata alla degustazione delle ricette dell’Antica Grecia

Ancora un successo per il direttore del MArRC, Carmelo Malacrino all’interno del programma per meravigliose Notti d’Estate al Museo, sulla splendida terrazza con l’evento “Colori e sapori della Costa Viola sulle tracce di Ulisse”, moderno simposio e degustazione di ricette storiche e curiosità linguistiche. Bellissimi gli interventi degli storici Daniele Castrizio, docente all’Università degli Studi di Messina e componente del Comitato Scientifico del Museo, Pasquale Amato, docente all’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria e responsabile della Sezione Storia del Centro Internazionale Scrittori della Calabria, dello scrittore e ricercatore storico Natale Zappalà e dello scrittore e tecnologo alimentare Angelo Paolillo, che hanno affascinato il numerosissimo pubblico, trasportandolo sulle tavole dell’antica Grecia in una vera e propria riscoperta delle nostre origini, sotto la sapiente guida del moderatore il giornalista Filippo Teramo.

A fine simposio i presenti hanno potuto gustare un sontuoso buffet preparato per l’occasione dagli chef di Costa Viola Gourmet, accompagnati dalla FIC, Federazione Italiana che ha realizzato le ricette della Magna Grecia, condite con i misteri ed il fascino della storia enogastronomica di un territorio ricco di storia, miti e tradizioni. Un nuovo percorso sensoriale per nutrire la mente ed il corpo, in un ideale ma concreto percorso culturale ed enogastronomico. Narrare per tramandare, ricordare per narrare la comunicazione con l’hashtag #eatdifferent, per indicare un’esperienza di viaggio nel territorio della Costa Viola senza limiti di tempo e di spazio, con lo sguardo tra Scilla e Cariddi. Goloso il menu che é partito da piatti salati con insalata allo Stretto “Skillle”, Polpo bollito con crema di fave, Focaccia alla Caronda, Maza “Ibico”, Aricciola o pesce spada alla “Antimnesto”, Salsiccia “Anassilaica”, Cuscino di “Ulisse”, Capra in tegame, per poi proseguire con i dolci ideati dai maestri pasticceri di APGA: Mamertina, Baci di Eros, Fichi al miele, Baklavà con noci, pistacchi e miele, e infine grande successo del Gelato al gusto de “il sole dello stretto di Scilla e Cariddi”a cura della gelateria Cesare che ha presentato anche in degustazione l’ormai famosissimo dolce rappresentativo di Reggio Calabria. L’evento che si colloca nel calendario per le celebrazioni dell’Anno del Cibo Italiano istituito dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, è stato caratterizzato da un vero e proprio denominatore comune: chef, pasticceri e gelatieri tutti uniti con un solo obiettivo, la promozione delle eccellenze della nostra Calabria, in Italia e all’estero.