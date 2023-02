Messina, Provenzano sul Pd: “dobbiamo fare una scelta di campo netta, altrimenti non si rappresenta nessuno”

5 Febbraio 2023 15:54

Si è svolta a Messina presso il RicrioAmmare, la conferenza stampa di presentazione del Comitato Provinciale a sostegno della candidatura di Elly Schlein alla segreteria nazionale del Partito democratico. Era presente anche l’On.le Giuseppe Provenzano. I lavori sono stati aperti dal portavoce del coordinamento della mozione Armando Hyerace che ha delineato le motivazioni di fondo sottese alla costituzione del comitato stesso – composto non solo da iscritti/e al PD ma anche da numerosi non iscritti – ed ha ribadito la necessità di costruire un partito aperto, inclusivo, che sappia valorizzare le nuove energie esistenti dentro e fuori dal partito e che sia davvero progressista, riformista, femminista e di sinistra: “dobbiamo fare una scelta di campo netta; non possiamo continuare a dire tutto e il contrario di tutto, altrimenti si finisce col rappresentare nessuno”. Provenzano si è soffermato con vigore sulla necessità che il Partito democratico ricostruito si ponga oggi come argine indispensabile alla deriva istituzionale intrapresa dalla destra al governo, citando le note vicende legate al caso Donzelli- Delmastro: “una deriva istituzionale che rischia di mettere in discussione la tenuta democratica del Paese”. Provenzano ha poi dichiarato: “ho scelto di sostenere Elly Schlein in quanto capace di scelte radicali e di incarnare una politica davvero attenta ai bisogni di tutte/i, capace di costruire un partito non più basato su traiettorie personali ma su percorsi collettivi ed inclusivi”.

Numerosi gli interventi: Antonella Russo e Lidia Gaudio, per il coordinamento del comitato. Tra gli aderenti, hanno preso la parola: Salvatore Ponz de Leon, Giuseppe Restuccia, Francesco Cimino, che ha posto l’attenzione sul grave stato del sistema sanitario locale. Estremamente apprezzato l’intervento dell’ex assessore provinciale, Michele Bisignano, il quale ha fatto riferimento al saggio di Provenzano dal titolo “La Sinistra e la scintilla” (il parlamentare Dem ha scritto una dedica a Bisignano sul suo libro) Significativi gli interventi di Daniela Novarese e Carmen Currò non iscritte al Partito democratico, ma aderenti al comitato, che non hanno risparmiato un accento critico sull’ultima campagna elettorale, e di Francesca Pietropaolo, Anna Dirienzo e Titti Batolo di Art. 1. Da ultimo l’intervento di Laura Giuffrida che si è soffermata sull’importanza degli ideali e dei valori identitari di un partito di sinistra. A conclusione Provenzano ha sottolineato che in un Paese che non è più per le donne e per i giovani e nel quale le disuguaglianze minano le fondamenta della democrazia, la mozione di Elly Schlein propone con coraggio una visione altra e diversa. Il percorso definito “Partedanoi” può sanare fratture e riaccendere scintille per costruire insieme un futuro più giusto.