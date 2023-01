Attacchi spuntati al Granillo: Reggina-Ternana senza Menez, Partipilo e Favilli. E non è un buon segno…

15 Gennaio 2023 22:01

Reggina-Ternana, che si disputerà sabato al Granillo, vedrà l’assenza degli squalificati Jeremy Menez, Anthony Partipilo e Andrea Favilli. Tutti e tre erano diffidati e tutti e tre sono stati ammoniti nel corso delle rispettive gare contro Spal e Ascoli. Attacchi praticamente spuntati considerando che agli amaranto mancherà il centravanti titolare e ai rossoverdi la coppia d’attacco odierna che ha permesso alla squadra di Andreazzoli di tornare alla vittoria dopo un mese. Per la compagine di Inzaghi, però, non è un bene.

I motivi? In primo luogo perché la Reggina senza Menez ha giocato poche volte e quando lo ha fatto – lo dicono le statistiche di quest’anno – non ha mai vinto. Partito in panchina solo a Venezia e Como, è anche grazie al suo ingresso se poi la sua squadra è riuscita a vincere. Da capire chi sarà il sostituto, uno tra Gori e Santander. Sicuramente cambierà un po’ il modo di giocare, essendo questi due dei veri attaccanti e muovendosi dunque diversamente rispetto al francese, un falso numero 9. Anche sul fronte avversario, però, l’assenza dei due attaccanti non è un buon segno. Qui, però, forse è più scaramanzia che altro: tutte le volte che le avversarie amaranto si sono trovate in emergenza, in uno o più ruoli, la Reggina ha infatti perso. Si pensi anche alla Spal di ieri, a un Perugia rimaneggiato ma anche alla stessa Ternana all’andata. Si ricordi infatti che al “Liberati” mancavano i due attaccanti Pettinari e Donnarumma, costringendo Lucarelli a schierare Favilli unica punta col supporto di Partipilo, che poi segnò e che però sabato, appunto, mancherà.