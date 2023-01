Presentata la nuova maglia dell’Italia: Adidas si ispira al marmo come eccellenza italiana

17 Gennaio 2023 11:52

La FIGC presenta la nuova collezione di maglie della Nazionale Italiana di calcio, la prima griffata Adidas, nuovo sponsor che ha preso il posto di Puma. “Oggi entriamo in una nuova era e siamo orgogliosi di farlo con Adidas – afferma il presidente Figc, Gabriele Gravina – che ha interpretato al meglio in chiave moderna la passione e la tradizione della maglia azzurra. Da 113 anni, le Nazionali di calcio rappresentano un simbolo di valori e di stile in tutto il mondo, l’azzurro è un patrimonio che travalica lo sport“.

Bjorn Gulden, chief executive officer di Adidas, aggiunge: “l’Italia è una delle Nazionali più famose e di successo nella storia del calcio. Siamo molto orgogliosi di dare ufficialmente il benvenuto alla Figc e alle sue squadre nella famiglia Adidas“.

Il design della nuova maglia è ispirato a un’eccellenza italiana, il marmo. Il kit ‘Home’, a base azzurra come da tradizione, riproduce in maniera integrata l’ispirazione al marmo su tutta la maglia e i pantaloncini, un elemento replicato sul tessuto attraverso un lavoro manuale. Presenti inoltre altri riferimenti alla cultura italiana, come il tricolore presente su spalle, fianchi e bordatura della maglia. Sulla parte posteriore del collo è riportata infine la scritta ‘Italia’, interamente personalizzata con un richiamo alle incisioni romane, stesso approccio utilizzato nel lettering dei nomi dei calciatori e nel numbering delle maglie. Il nuovo logo delle Nazionali e il logo Adidas sono termo-applicati e posizionati frontalmente all’altezza del petto.

Nel kit ‘Away’, su base chiara, è ancor più visibile il riferimento al marmo: il colore predominante è ‘off-white’, con un riferimento alla materia prima che caratterizza tutto il kit, impreziosito dalla grafica con venature blue navy e oro. I kit sono realizzati con i materiali che permettono agli atleti di sentirsi a loro agio grazie alla tecnologia HEAT.DRY, ottimizzata per fornire massimo comfort e traspirabilità. Le maglie sono prodotte da materiali riciclati al 100%. La nuova MAGLIA “Home” sarà indossata sul campo domani nel match amichevole di Under 18 tra Italia e Spagna in programma al Centro Tecnico Federale di Coverciano, esordio assoluto per la prima volta nella storia delle Nazionali sulle spalle di una squadra giovanile.