Reggina, arrivano gli auguri di Saladini: “una storia che accompagna la Calabria da oltre un secolo”

11 Gennaio 2023 15:13

Oggi, in casa Reggina, si può parlare di rinascita. E, se si può fare, il merito è tutto suo: di Felice Saladini. Dopo aver festeggiato il suo primo compleanno da amaranto, l’imprenditore lametino in data odierna festeggia il primo compleanno amaranto da patron. Lui che questa estate ha tirato la Reggina fuori dai guai, ha scelto Cardona alla presidenza e Pippo Inzaghi per la panchina. Oggi Saladini festeggia da secondo in classifica in Serie B per i 109 anni e lo fa con un messaggio social: “Una storia che accompagna la Calabria da oltre un secolo. Una tradizione da onorare ogni giorno con passione e sportività in campo, con impegno e valori nei nostri territori. Buon compleanno Reggina”, si legge. E dunque, dopo gli auguri dal passato – e cioè quelli degli ex Presidenti Lillo Foti e Mimmo Praticò, tramite i nostri microfoni – arrivano quelli dal presente.