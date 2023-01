Carburanti, ritocchi al rialzo per benzina e gasolio

18 Gennaio 2023 09:14

Prosegue anche oggi il lieve rialzo dei prezzi dei carburanti. La media nazionale della benzina in fai da te è a 1,82 euro/litro, il gasolio a 1,87 euro/litro. Andamento contrastato per le quotazioni dei prodotti raffinati, con la benzina in aumento e il gasolio in calo. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP aumentato di 1,5 centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di 0,5 cent/litro quelli del gasolio. Per Q8 registriamo un ritocco al rialzo di 0,5 cent/litro su entrambi i prodotti. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,819 euro/litro (+2 millesimi, compagnie 1,820, pompe bianche 1,819), diesel a 1,870 euro/litro (+2, compagnie 1,870, pompe bianche 1,868).

Benzina servito a 1,958 euro/litro (+2, compagnie 1,998, pompe bianche 1,878), diesel a 2,008 euro/litro (+1 compagnie 2,049, pompe bianche 1,927). Gpl servito a 0,785 euro/litro (invariato, compagnie 0,795, pompe bianche 0,772), metano servito a 2,205 euro/kg (-9, compagnie 2,252, pompe bianche 2,168), Gnl 2,630 euro/kg (invariato, compagnie 2,666 euro/kg, pompe bianche 2,602 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,904 euro/litro (servito 2,160), gasolio self service 1,952 euro/litro (servito 2,210), Gpl 0,897 euro/litro, metano 2,394 euro/kg, Gnl 2,742 euro/kg.