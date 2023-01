Arresto Matteo Messina Denaro: la notizia fa il giro del mondo sulla stampa estera

16 Gennaio 2023 11:55

La notizia dell’arresto del boss Matteo Messina Denaro di questa mattina a Palermo, ha già fatto il giro del mondo: sulla BBC, El Pais, CNN, Reuters e altre agenzie e giornali. ”Arrestato in Sicilia il boss mafioso più ricercato d’Italia”, ha titolato la Bbc con una breaking news, sul The Guardian si legge: ”il presunto boss della mafia siciliana di Cosa Nostra era in fuga da più di 30 anni”. La Cnn pubblica la prima foto di Matteo Messina Denaro dopo il suo arresto, ”il boss della Mafia” e ”l’uomo più ricercato d’Italia” che era ”ricoverato in una clinica privata”. L’emittente Abc parla del ”latitante numero uno in Italia arrestato a Palermo”, mentre Usa Today pubblica l’ultima foto prima della latitanza e sottolinea come oggi abbia 60 anno.

L’arresto di Matteo Messina Denaro è ben evidente sulla prima pagina dell’Nbc, in Germania Die Spiegel scrive che ”è stato arrestato il boss mafioso più ricercato di Italia”, che è ”considerato il padrino di Cosa Nostra”. Anche la Welt pubblica la notizia in prima pagina affermando che è stato arrestato ”il capo di Cosa Nostra e il criminale più ricercato d’Italia, già condannato per omicidio e latitante dal 1993”. Anche in Francia l’arresto è in prima pagina sul France 24. L’arresto di Matteo Messina Denaro ha già fatto il giro del mondo sulla stampa estera.