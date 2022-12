Regione Calabria, concorso per 113 posti a tempo indeterminato: un mese per candidarsi | DETTAGLI

1 Dicembre 2022 16:37

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale un concorso pubblico per il reclutamento di un contingente complessivo di 113 unitàdi personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nella categoria D, in diversi profili dei ruoli della Regione Calabria. Le selezioni per il concorso avverranno per titoli ed esami e sarà possibile presentare la domanda per la candidatura entro il 29 dicembre 2022.

Le posizioni sono da inquadrare secondo la seguente ripartizione:

codice 01 – istruttore direttivo amministrativo – finanziario: 80 posti;

codice 02 – istruttore direttivo tecnico: 33 posti.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare il bando CLICCANDO QUI