Reggio Calabria, il 7 dicembre la cena solidale natalizia di Pandora

1 Dicembre 2022 14:52

Il Natale da sempre è amore che ti avvolge e circonda. E quale modo migliore di accogliere le festività natalizie se non con un evento a misura di famiglia e all’insegna del divertimento e della solidarietà? Mercoledì 7 dicembre, alle ore 20.00, un appuntamento da non perdere per grandi e piccini in pieno centro città, nella splendida location di Palazzo Mottareale in cui ha sede il Ristorante L’A Gourmet l’Accademia di Filippo Cogliandro.

I bambini (dai 3 ai 12 anni) si divertiranno ad accogliere Babbo Natale e gli Elfi e a giocare con loro tutta la serata con un’animazione, un menù ed uno spazio a loro misura. Mentre i ragazzi e gli adulti, in tutta tranquillità, potranno godere delle emozioni culinarie di Chef Filippo Cogliandro, dell’ottima musica dei Briganti Italiani e della performance artistica del Musicantore Fulvio Cama.

Durante la serata l’Associazione Pandora condividerà percorsi e progetti avviati e futuri e, nello specifico, del progetto Corredino Sospeso, cui verrà destinato il ricavato di questa serata di beneficienza. Sarà un’occasione concreta per fare insieme un regalo di Natale a sostegno delle famiglie che il progetto assiste da quasi tre anni.

Chi desidera prenotare il proprio posto di persona potrà farlo domani, venerdì 2 dicembre, dalle ore 11:15 alle ore 12:30 e dalel ore 16:15 alle ore 17:£0 presso la sede di Viale Amendola 1 D/E (RC). Per ulteriori informazioni scrivere un messaggio WhatsApp al 3273214562 (il numero non è abilitato alle chiamate).