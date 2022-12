Carburanti, nuovi ribassi per benzina e gasolio

6 Dicembre 2022 09:15

L’embargo sul petrolio russo non sembra aver spaventato i mercati petroliferi: almeno per il momento, l’unico effetto tangibile è un ingorgo di petroliere tra il Bosforo e i Dardanelli, per i controlli delle autorità turche sulle assicurazioni delle navi, possibili da ieri per le compagnie europee solo se il greggio è venduto al di sotto dei 60 dollari al barile (mentre ieri il Brent ha chiuso sotto gli 83 dollari). Proseguono i ribassi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, poco mosse le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e di due cent/litro quelli del gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,736 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,736, pompe bianche 1,736), diesel a 1,812 euro/litro (-1, compagnie 1,814, pompe bianche 1,807). Benzina servito a 1,878 euro/litro (+1, compagnie 1,918, pompe bianche 1,796) diesel a 1,953 euro/litro (invariato, compagnie 1,997, pompe bianche 1,866). Gpl servito a 0,775 euro/litro (-1, compagnie 0,784, pompe bianche 0,764), metano servito a 2,362 euro/kg (invariato, compagnie 2,334, pompe bianche 2,385), Gnl 2,256 euro/kg (-3, compagnie 2,298 euro/kg, pompe bianche 2,225 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,834 euro/litro (servito 2,094), gasolio self service 1,903 euro/litro (servito 2,161), Gpl 0,869 euro/litro, metano 2,332 euro/kg, Gnl 2,164 euro/kg.