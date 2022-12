Carburanti: balzo dei prezzi, la causa

1 Dicembre 2022 09:26

Balzo dei prezzi dei carburanti questa mattina dopo che a mezzanotte è scattato l’aumento delle accise deciso la scorsa settimana dal governo. In forte rialzo anche le quotazioni dei prodotti raffinati. Salgono dunque i prezzi sulla base delle nuove aliquote: per la benzina si passa da 478,40 euro per mille litri a 578,40 euro per mille litri; per il gasolio usato come carburante da 367,40 euro per mille litri a 467,40 euro per mille litri; per il Gpl carburante da 182,61 euro per mille chilogrammi a 216,67 euro per mille chilogrammi. L‘aumento è quindi pari a 100 euro per mille litri su benzina e gasolio (10 centesimi al litro, che si traduce in un aumento di 12,2 centesimi sul prezzo alla pompa considerando anche l’Iva) e di 34,06 euro per mille chili sul Gpl (pari a 18,73 euro per mille litri che, includendo l’Iva, dovrebbe tradursi in un impatto di 2,3 centesimi al litro sul prezzo alla pompa). Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina tutte le compagnie hanno aumentato i prezzi di benzina e gasolio di 12,2 centesimi al litro e quelli del Gpl di 2,3 cent/litro.

Così dunque aumentano le medie nazionali dei prezzi alla pompa per i maggiori marchi: per Eni la benzina self passa da 1,629 a 1,751 euro/litro, il gasolio self da 1,713 a 1,835 euro/litro, il Gpl da 0,770 a 0,793 euro/litro; per IP benzina da 1,645 a 1,767 euro/litro, gasolio da 1,728 a 1,850 euro/litro, Gpl da 0,770 a 0,793 euro/litro; per Esso benzina da 1,651 a 1,773 euro/litro, gasolio da 1,735 a 1,857 euro/litro, Gpl da 0,769 a 0,792 euro/litro; per Q8 benzina da 1,650 a 1,772 euro/litro, gasolio da 1,923 a 1,858 euro/litro e Gpl da 0,768 a 0,791 euro/litro; per Tamoil benzina da 1,628 a 1,750 euro/litro, gasolio da 1,709 a 1,831 euro/litro e Gpl da 0,757 a 0,780 euro/litro.

Sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa, che il ministero delle Imprese comunica il giorno successivo alla rilevazione, gli effetti dei rialzi si vedranno a partire da domani.